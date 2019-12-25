Кто в ЛНР может бесплатно получить паспорт РФ?

25 Дек. 20:59 2019-12-25T20:59:41+03:00

Более детальную информацию можно узнать по телефонам: +38 (072) 177 77 09 или +38 (066) 119 04 45. Фото: aif.ru

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Российский благотворительный фонд «Созидание» оплатит госпошлину за выдачу паспорта РФ нескольким категориям граждан Луганской Народной Республики. Об этом рассказала руководитель фонда Галина Ким.

— При поддержке луганских меценатов, чьи имена мы не будем разглашать, мы будем формировать бюджет фонда. Поскольку его резервы ограничены, будем в первую очередь выплачивать компенсации наиболее нуждающимся – жителям прифронтовых территорий, чьи дома находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения и пострадали от украинской агрессии, тем, кто был ранен или у кого погиб член семьи, — рассказала руководитель.

Кроме того, фонд также оплатит госпошлину семьям, где есть военнослужащий или те, кто служили в ополчении.

Для того, чтобы войти в список помощи фонда «Созидание» необходимо подать заявку в их офисе, который расположен по адресу:

Луганск, улица Коцюбинского, 27.

ИСТОЧНИК KP.RU