Кто в ЛНР может бесплатно получить паспорт РФ?
Российский благотворительный фонд «Созидание» оплатит госпошлину за выдачу паспорта РФ нескольким категориям граждан Луганской Народной Республики. Об этом рассказала руководитель фонда Галина Ким.
— При поддержке луганских меценатов, чьи имена мы не будем разглашать, мы будем формировать бюджет фонда. Поскольку его резервы ограничены, будем в первую очередь выплачивать компенсации наиболее нуждающимся – жителям прифронтовых территорий, чьи дома находятся в непосредственной близости от линии соприкосновения и пострадали от украинской агрессии, тем, кто был ранен или у кого погиб член семьи, — рассказала руководитель.
Кроме того, фонд также оплатит госпошлину семьям, где есть военнослужащий или те, кто служили в ополчении.
Для того, чтобы войти в список помощи фонда «Созидание» необходимо подать заявку в их офисе, который расположен по адресу:
Луганск, улица Коцюбинского, 27.
ИСТОЧНИК KP.RU
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