Из Украины в ДНР может прийти дифтерия

СЕГОДНЯ 17:28 2019-12-25T17:28:13+03:00

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Из близлежащих районов Украины в ДНР может распространиться дифтерийная инфекция. Об этом сообщили сегодня в министерстве здравоохранения ДНР.

- В Донецкой Народной Республике возникла реальная угроза завоза и распространения дифтерийной инфекции в связи с регистрацией случаев заболевания дифтерией на Украине, в том числе приграничных Харьковской области и временно не подконтрольных ЛНР территорий, – сказано в сообщении.

На начало ноября на Украине был зафиксирован 21 случай дифтерии и свыше 30 случаев подозрения на болезнь. По прогнозу Всемирной организации здоровья (ВОЗ) в стране может произойти вспышка дифтерии. При этом в ДНР за пять лет случаи болезни не регистрировались.

- Учитывая непрерывные миграционные процессы среди населения, в том числе в приграничные области Украины, где зарегистрированы случаи заболевания дифтерией и наличие прослойки населения, восприимчивой к дифтерийной инфекции, возможно обострение эпидемической ситуации в ДНР в ближайшее время, – подчеркнули в Минздраве.

В министерстве предупредили жителей в случае появления хоть каких-то признаков болезни незамедлительно обращаться к врачу. Кроме того, если недавно был контакт с человеком, который заболел дифтерией, рекомендуется сообщить об этом медикам. При этом единственным надежным способом профилактики дифтерии является прививка.

Дифтерия — опасное для жизни острое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалительным процессом верхних дыхательных путей или кожи в местах порезов и ссадин. Особо опасными последствиями болезни являются общая интоксикация и токсическое поражение сердечно-сосудистой и нервной систем. Заболевание передается воздушно-капельным путем, через пищу, в редких случаях — через инфицированные предметы. Болезнь обычно начинается с невысокой температуры тела и выделений из очага воспаления. Дифтерия глотки часто сопровождается образованием характерных фибринозных пленок сероватого цвета на поверхности слизистой оболочки. Особенностью дифтерии, в отличие от ангины, является отсутствие боли в горле и высокой температуры.

ИСТОЧНИК KP.RU