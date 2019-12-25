2019-12-25T17:05:46+03:00
Политика

С нового года минимальная зарплата в ЛНР составит 6064 рубля

О минимальной зарплате в Республике с нового года рассказала министр труда и соцполитики ЛНР Светлана Малахова
Ольга ГОРДО
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С нового года бюджетникам ЛНР повысят зарплату. Фото: ukraina.ruС нового года бюджетникам ЛНР повысят зарплату. Фото: ukraina.ru
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Приятные новости для сотрудников бюджетной сферы - с первого января в Республике повысится размер минимальной заработной платы. С нового года минимум, который будут получать бюджетники составит 6 064 рубля. Об этом сообщила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.

- С 1 января 2020 года первый тарифный разряд будет составлять 6 065 рублей. Согласно Трудовому кодексу ЛНР минимальная заработная плата с 1 января 2020 года будет установлена в размере 6 064 рубля, — сообщила министр.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник анонсировал с 1 января 2020 года повышение должностных окладов работникам бюджетной сферы до 26% и повышение пенсий на 20%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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