С нового года минимальная зарплата в ЛНР составит 6064 рубля
Приятные новости для сотрудников бюджетной сферы - с первого января в Республике повысится размер минимальной заработной платы. С нового года минимум, который будут получать бюджетники составит 6 064 рубля. Об этом сообщила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.
- С 1 января 2020 года первый тарифный разряд будет составлять 6 065 рублей. Согласно Трудовому кодексу ЛНР минимальная заработная плата с 1 января 2020 года будет установлена в размере 6 064 рубля, — сообщила министр.
Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник анонсировал с 1 января 2020 года повышение должностных окладов работникам бюджетной сферы до 26% и повышение пенсий на 20%.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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