2019-12-25T12:56:51+03:00
Политика

За прошедшие сутки о городам и поселкам Республики Украина выпустила 110 боеприпасов

ВСУ усиливает обстрелы по всей линии разграничения
Ольга ГОРДО
Поделиться:
ВСУ в очередной раз обстреляли Трудовские. Фото: http://patriot-donetsk.ru/ВСУ в очередной раз обстреляли Трудовские. Фото: http://patriot-donetsk.ru/
Изменить размер текста:

Украина усилила обстрелы городов и поселков, расположенных вблизи линии разграничения. Так, за вчера вооруженные формирования Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 100 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило восемь раз, – отметили в представительстве. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 110 единиц.

В СЦКК также рассказали, что обстрелам со стороны украинских силовиков оказались: поселки Доломитное и шахты 6/7 (горловское направление); районы Донецкого аэропорта, поселка шахты «Трудовская» и Докучаевска (донецкое направление); село Саханка (мариупольское направление).

При обстрелах применялись минометы калибром 82 миллиметра, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 миллиметров не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

В предыдущие сутки армия Киева девять раз обстреляла территорию Республики.

Читайте также

Признание солдата 56-й бригады ВСУ: На день рождения комбата Лановенко мы собрали миллион

Виталий говорит, что главный коррупционер в батальоне – комбат Лановенко (позывной «Форд»). Ему на подарок ко дню рождения 20 августа собрали с личного состава около миллиона гривен (более 2 миллионов 500 тысяч рублей) (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Луганска Дед Мороз и Снегурочка раздают жителям города предсказания на будущий год
За прошедшие сутки о городам и поселкам Республики Украина выпустила 110 боеприпасов
Пропускной пункт «Горловка» 29 декабря работать не будет
Погода на день в Луганске: 25 декабря ожидается переменная облачность, туман, дождь
Погода в Донецке на день: 25 декабря переменная облачность и дождь
«Отвлеклась на минутку, а ребенок уже яд жует!» В Донбассе спасали полуторагодовалого малыша, съевшего отраву для крыс
Украина срывает обмен пленными в Донбассе из-за бойцов «Беркута», на которых «вешают» расстрел «небесной сотни» в 2014 году
Признание солдата 56-й бригады ВСУ: На день рождения комбата Лановенко мы собрали миллион
Жители подконтрольного Киеву Донбасса категорически против вступления Украины в НАТО
«Украина снова пытается сорвать обмен пленными!» Дарья Морозова сообщила, что Киев изменил списки удерживаемых сторонников ДНР
Представился сотрудником Генпрокуратуры: в Луганске аферисту бесплатно сделали полную химчистку машины
«Пришло время чудес и исполнения желаний!» В Донбасс Опере открылась Большая новогодняя елка Главы ДНР
Украинских пограничников в Донбассе стало больше, и взятки в 50 евро они не берут
Утром украинская армия обстреляла из минометов Горловку
Свою «услугу» за оформление паспорта ЛНР без очереди сотрудник полиции оценил в восемь с половиной тысяч рублей
Призывно мяукала на весь двор: в Донбассе спасли кошку, застрявшую на дереве