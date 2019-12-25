За прошедшие сутки о городам и поселкам Республики Украина выпустила 110 боеприпасов

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-25T12:56:51+03:00

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Украина усилила обстрелы городов и поселков, расположенных вблизи линии разграничения. Так, за вчера вооруженные формирования Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР свыше 100 боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило восемь раз, – отметили в представительстве. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 110 единиц.

В СЦКК также рассказали, что обстрелам со стороны украинских силовиков оказались: поселки Доломитное и шахты 6/7 (горловское направление); районы Донецкого аэропорта, поселка шахты «Трудовская» и Докучаевска (донецкое направление); село Саханка (мариупольское направление).

При обстрелах применялись минометы калибром 82 миллиметра, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Количество выпущенных боеприпасов калибром до 12,7 миллиметров не входит в общую статистику количества боеприпасов в ежедневной сводке.

В предыдущие сутки армия Киева девять раз обстреляла территорию Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU