Пропускной пункт «Горловка» 29 декабря работать не будет

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-25T11:19:31+03:00

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Контрольно-пропускного пункта «Горловка», который находится на линии разграничения между ДНР и подконтрольной Украине территорией, будет закрыт на один день. 29 декабря работа этого пункта будет приостановлена по техническим причинам. Об этом сегодня сообщил глава администрации Горловки Иван Приходько.

- В воскресенье, 29 декабря, пункт пропуска «Горловка» по техническим причинам будет закрыт. Просим вас воспользоваться другими пунктами пропуска, – говорится в сообщении. – Приносим свои извинения за временные неудобства.

Напомним, что желающие пересечь линию разграничения, могут воспользоваться одним из четырех работающих КПВВ на линии разграничения в ДНР – «Горловка», «Александровка», «Октябрь» и «Еленовка».

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Нужно приложить все силы, чтобы нормализовать работу профильных служб на пунктах пересечения границы, - говорит Пушилин. - Задача не просто в короткие сроки уменьшить очереди и улучшить ситуацию – люди должны проходить пункты быстро и комфортно.

ИСТОЧНИК KP.RU