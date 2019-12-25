2019-12-25T14:03:16+03:00
Общество

В центре Луганска Дед Мороз и Снегурочка раздают жителям города предсказания на будущий год

Дед Мороз и Снегурочка предсказывают крепкое здоровье, карьерный рост и мира горожанам
Екатерина Сорока
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От Деда Мороза все участники акции получили сладкий подарок. Фото: vk.com/mirlugОт Деда Мороза все участники акции получили сладкий подарок. Фото: vk.com/mirlug
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24 декабря на центральной площади Луганска появились новогодние герои Дед Мороз и Снегурочка с предсказаниями для жителей города.

Оказалось, что сказочными героями на самом деле были молодые люди, которые решили таким образом поздравить людей с наступающим Новым годом – 2020. Они нарядились костюмы и отправились на улицы Луганска с «Мешочками предсказаний». Каждый прохожий получал предсказание на бумажке, где было написано, что его будет ждать в будущем году. Кому-то досталось крепкое здоровье, кого-то ждет карьерный рост, а другие в 2020 году будут купаться в море любви и заботы.

Об этом 24 декабря рассказали в пресс-службе Общественного движения «Мир Луганщине».

Молодежь Луганска вышла на эту площадь, чтобы создать праздничное настроение для взрослых и детей. Мы сами хайпанули от общения с нашими горожанами, а их улыбки — это самое большое вознаграждение. Каждый из нас уверен в том, что наступающий високосный год принесет нам множество новых впечатлений, полезных для города проектов и креативных идей! — сказала член исполкома Луганского теротделения Общественного движения Марина Горностаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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