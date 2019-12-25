Погода на день в Луганске: 25 декабря ожидается переменная облачность, туман, дождь
Температура воздуха в ЛНР сегодня, 25 декабря, будет колебаться от 1 градуса мороза ночью до 5 градусов тепла днем, местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
- С 21.00 24 декабря до 21.00 25 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно, местами небольшой дождь, ожидаются слабый туман, ночью и утром слабый гололед, ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1 – плюс 4, днем от нуля до 5 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью и днем составит 2-4 градуса тепла.
Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается от 1-3 градусов выше нуля ночью до 2-4 градусов выше нуля днем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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