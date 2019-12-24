«Отвлеклась на минутку, а ребенок уже яд жует!» В Донбассе спасали полуторагодовалого малыша, съевшего отраву для крыс
Весь мир готовится встретить приход мышино-крысиного года. Фотографии милых грызунов повсюду. А кого-то оторопь и страх берет от нашествия этих «пожизненных соседей». С ними воюют насмерть всеми возможными способами. В Покровске даже едва не погиб полуторогодовалый мальчик, который отведал крысиного яда.
- Отвлеклась на несколько минут. А когда вернулась в эту комнату, то увидела как сын что-то жует, - рассказывает мама ребенка.
В комнате, где ползал полуторагодовалый мальчик, на полу стояла миска с зерном и крысиным ядом. Поняв, что произошла беда, родители немедленно самостоятельно привезли ребенка в Покровскую детскую больницу. Там мальчику оказали неотложную помощь. Затем малыша отправили на обследование в Краматорск. Медики утверждают, что сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.
Для родителей это радостное известие. Но отвечать за случившееся им все же придется. В Покровском отделе полиции сообщили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительно маме инкриминируется статья 166 Уголовного кодекса «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком». Наказание за сие деяние - ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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ИСТОЧНИК KP.RU