«Отвлеклась на минутку, а ребенок уже яд жует!» В Донбассе спасали полуторагодовалого малыша, съевшего отраву для крыс

24 Дек. 21:51 2019-12-24T21:58:16+03:00

Пользоваться отравой надо осторожно – от нее могут пострадать домашние животные и даже маленькие дети. Фото: pressa.tv

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Весь мир готовится встретить приход мышино-крысиного года. Фотографии милых грызунов повсюду. А кого-то оторопь и страх берет от нашествия этих «пожизненных соседей». С ними воюют насмерть всеми возможными способами. В Покровске даже едва не погиб полуторогодовалый мальчик, который отведал крысиного яда.

- Отвлеклась на несколько минут. А когда вернулась в эту комнату, то увидела как сын что-то жует, - рассказывает мама ребенка.

В комнате, где ползал полуторагодовалый мальчик, на полу стояла миска с зерном и крысиным ядом. Поняв, что произошла беда, родители немедленно самостоятельно привезли ребенка в Покровскую детскую больницу. Там мальчику оказали неотложную помощь. Затем малыша отправили на обследование в Краматорск. Медики утверждают, что сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Для родителей это радостное известие. Но отвечать за случившееся им все же придется. В Покровском отделе полиции сообщили, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Предварительно маме инкриминируется статья 166 Уголовного кодекса «Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком». Наказание за сие деяние - ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU