Украина срывает обмен пленными в Донбассе из-за бойцов «Беркута», на которых «вешают» расстрел «небесной сотни» в 2014 году

СЕГОДНЯ 20:24 2019-12-24T20:24:53+03:00

На Майдане «беркутовцы» несли потери, но до конца выполнили долг по защите законной власти в лице президента Януковича, который в последний момент предал их. Фото: e-news.su

Киев после всех согласований вычеркнул из списка на обмен трех «беркутовцев»

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Выяснилась причина, из-за которой может быть сорван в этом году обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса.

- 24 декабря украинская сторона вычеркнула из списка на обмен сотрудников батальона спецназначения «Беркут». Трех наших ребят, которые находятся в СИЗО уже практически 5 лет, - сообщил на своей странице в Facebook адвокат бывших сотрудников «Беркута» Валентин Рыбин.

Стало известно, что во вторник Святошинский районный суд Киева оставил под стражей Олега Янишевского, Сергея Зинеченко и Павла Аброськина. Новое заседание суда назначено на 14 января.

Кстати, ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская приоткрыла некоторые детали предстоящего обмена. Из ЛНР и ДНР вернутся солдаты, которые находились в плену после «котлов» под Иловайском и Дебальцево. А в республики передадут бывших «беркутовцев».

Последних обвиняют в расстрелах «небесной сотни» на Институтской в 2014 году.

- Уже скоро будет шесть лет этой трагедии на Майдане. А доказать вину бойцов «Беркута» пронацистские власти Украины так и не могут, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - Любое разбирательство приводит к тем, кто на самом деле спровоцировал кровавую бойню. Кто привез снайперов из Грузии, предоставил им оружие и удобные места для расстрела майдановцев и «беркутовцев».

Напомним, что ранее представитель ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека Республики Дарья Морозова заявила, что украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников Республики из обменного процесса.

ИСТОЧНИК KP.RU