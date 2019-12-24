Жители подконтрольного Киеву Донбасса категорически против вступления Украины в НАТО

СЕГОДНЯ 17:45 2019-12-24T17:45:29+03:00

НАТОвские инструкторы уже давно готовят украинских солдат к войне с Россией. Фото: МОУ

Идею о вхождении в Североатлантический альянс поддерживают в регионе лишь 29 процентов опрошенных

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На Украине желание политической элиты втянуть страну в НАТО давно стало идеей фикс. Одним из препятствий на этом пути было мнение жителей. Большинство украинских людей – особенно старшего возраста – были против. Но вот, кажется, и этот барьер преодолен.

- Более половины населения Украины – 53% считают, что для обеспечения надлежащего уровня защиты для государства необходимо вступить в НАТО. Значительно меньшей популярностью пользуется идея закрепления внеблокового статуса для Украины – 18%, – сказал 23 декабря на презентации соцопроса председатель центра прикладных исследований Андрей Каракуц. - 9% считают, что гарантировать безопасность государства может формирование военного союза с Российской Ферерацией и странами СНГ. Еще более 20% назвали другие варианты, в частности, создание военного союза с США.

Впрочем, исследование вновь показало полярность отношения к НАТО жителей разных регионов. Активнее всего вступление в альянс поддерживают жители западного региона – 69%. В центральном регионе поддержка составляет 49%, на севере – 55%, на востоке – 43%, на юге – 29%, в Донбассе – также 29%. В Луганской области вообще 16%.

Кстати, на подконтрольной Киеву территории Донбасса самый высокий процент противников вступления Украины в НАТО в сравнении с остальными регионами – 49% респондентов.

- Результат опроса закономерен, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Жители Донбасса больше всех страдают от войны. Они прекрасно осознают, к каким для них последствиям приведет появление в регионе войск НАТО. Рост же на Украине желающих вступления в альянс объясним уменьшением советского поколения. Старики умирают. А у людей среднего и молодого возраста мозги уже «промыты» проамериканской пропагандой.

Действительно, в демографическом измерении наибольшая поддержка курса на вступление Украины в НАТО зафиксирована среди жителей в возрасте около 45 лет – 60%. Среди тех, кому от 45 и до 65 лет поддерживают 53%. А в возрасте более 65 лет – только 23% респондентов.

Опрос проводился ОО «Центр прикладных исследований» с 20 ноября по 4 декабря 2019 года. В форме личного интервью были опрошены 2035 человек из всех регионов Украины, кроме Крыма, ДНР и ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU