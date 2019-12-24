2019-12-24T16:15:07+03:00
Политика

«Украина снова пытается сорвать обмен пленными!» Дарья Морозова сообщила, что Киев изменил списки удерживаемых сторонников ДНР

Омбудсмен Республики бьет тревогу - Киев грубейшим образом нарушает условия соглашения саммита «нормандской четверки»
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Дарья Морозова настаивает на соблюдении Киевом формулы обмена «всех установленных на всех установленных». Фото: ombudsmandnr.ruДарья Морозова настаивает на соблюдении Киевом формулы обмена «всех установленных на всех установленных». Фото: ombudsmandnr.ru
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До Нового года осталась всего неделя, а вопрос с обменом пленными между Украиной и республиками Донбасса снова завис. По вине Киева. Там в одностороннем порядке изменили списки и вычеркнули удерживаемых сторонников ДНР из обменного процесса.

- Несмотря на достигнутые договоренности в ходе вчерашней видеоконференции, Киев вновь грубейшим образом нарушает условия соглашения, - заявила сегодня представитель ДНР в подгруппе по гуманитарным вопросам, уполномоченный по правам человека Республики Дарья Морозова.

Она сообщила, что, не обращая внимания на коммюнике, подписанное по итогам саммита «нормандской четверки», где была четко обозначена формула обмена «всех установленных на всех установленных», украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула удерживаемых сторонников Республики из обменного процесса.

- Подобные действия неприемлемы, недопустимы и наводят на мысль о сознательной попытке срыва обмена удерживаемыми лицами. Мы твердо настаиваем на выполнении Украиной всех гарантий, прописанных в Минском формате и в итоговом коммюнике «нормандской четверки», - отметила омбудсмен ДНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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