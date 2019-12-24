2019-12-24T15:34:25+03:00
Политика

Представился сотрудником Генпрокуратуры: в Луганске аферисту бесплатно сделали полную химчистку машины

Теперь следователи выясняют, кого еще мог обмануть мошенник
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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35-летний Борис Новиков представлялся военным прокурором. Фото: Генпрокуратура ЛНР35-летний Борис Новиков представлялся военным прокурором. Фото: Генпрокуратура ЛНР
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Генеральная прокуратура ЛНР обратилась к жителям Республики с просьбой сообщить, кто пострадал от мошеннических действий 35-летнего Бориса Новикова. Мужчина обманывал людей, представляясь сотрудником военного управления Генеральной прокуратуры.

Известно по меньшей мере об одной такой афере. Сотрудники автомойки, расположенной в Луганске, бесплатно сделали полную химчистку автомобиля Новикова. Если бы «военный прокурор» полностью оплатил эту услугу, она обошлась бы ему в 7,5 тысячи рублей.

Следственный отдел Генеральной прокуратуры ЛНР возбудил уголовное дело в отношении «коллеги». Не исключено, что пострадали от афериста не только работники автомойки. Поэтому жителей Республики просят сообщить о преступлениях Бориса Новикова по номеру горячей линии: 50-12-17, 58-12-57 или (050) 756-05-21.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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