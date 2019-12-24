«Пришло время чудес и исполнения желаний!» В Донбасс Опере открылась Большая новогодняя елка Главы ДНР
750 детишек со всей Республики пришли 24 декабря на праздничное шоу в Донецкий театр оперы и балета. Здесь открылась Большая новогодняя елка Главы ДНР.
Маленьких гостей встречали в холле театра Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Ребята разгадывали загадки и водили хороводы под песенку «В лесу родилась елочка».
А потом Донбасс Опера подарила прекрасное представление «Новогодние приключения». В постановке по мотивам разных сказок участвовало почти сто артистов театра. Их выступление сопровождалось красочными эффектами.
По окончании праздника детей ждали сладкие подарки.
В постановке «Новогодние приключения» по мотивам разных сказок участвовало почти сто артистов театра. Фото: denis-pushilin.ru
Поздравить юных жителей Республики с наступающими праздниками пришел Глава ДНР Денис Пушилин. Об этом рассказали в пресс-службе руководителя Республики.
- Дорогие ребята, к нам пришли долгожданные новогодние праздники! Время чудес, время волшебства, время исполнения желаний! Уверен, что вы прилежно учились целых две четверти. Ну а теперь пришло время немного отдохнуть на новогодних каникулах, набраться сил. Я вам желаю, чтобы у сегодняшней такой роскошной елки все желания сбывались, - сказал Денис Пушилин.
Он попросил детей, чтобы во время каникул они не забывали читать интересные книжки.
По окончании праздника детей ждали сладкие подарки. Фото: denis-pushilin.ru
- Каждая из них несет важный жизненный урок. И чтобы не забывали заниматься спортом, это нужно и полезно. И, конечно же, ребята, желаю вам в эти праздники много счастья и веселья, пусть у вас все получается! И помните, что все добрые дела ведут к хорошим результатам!– отметил Денис Владимирович.
Ожидается, что в оперном театре пройдет десять подобных мероприятий. Их посетят семь с половиной тысяч ребят.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Донецке главная елка зажгла огни
В этом году ее гирлянда составляет более трех километров (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU