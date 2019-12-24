2019-12-24T13:49:33+03:00
Политика

«Пришло время чудес и исполнения желаний!» В Донбасс Опере открылась Большая новогодняя елка Главы ДНР

Поздравить ребят с праздником пришел Денис Пушилин
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Маленьких гостей встречали в холле театра Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Фото: denis-pushilin.ruМаленьких гостей встречали в холле театра Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Фото: denis-pushilin.ru
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750 детишек со всей Республики пришли 24 декабря на праздничное шоу в Донецкий театр оперы и балета. Здесь открылась Большая новогодняя елка Главы ДНР.

Маленьких гостей встречали в холле театра Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Ребята разгадывали загадки и водили хороводы под песенку «В лесу родилась елочка».

А потом Донбасс Опера подарила прекрасное представление «Новогодние приключения». В постановке по мотивам разных сказок участвовало почти сто артистов театра. Их выступление сопровождалось красочными эффектами.

По окончании праздника детей ждали сладкие подарки.

В постановке «Новогодние приключения» по мотивам разных сказок участвовало почти сто артистов театра. Фото: denis-pushilin.ru

В постановке «Новогодние приключения» по мотивам разных сказок участвовало почти сто артистов театра. Фото: denis-pushilin.ru

Поздравить юных жителей Республики с наступающими праздниками пришел Глава ДНР Денис Пушилин. Об этом рассказали в пресс-службе руководителя Республики.

- Дорогие ребята, к нам пришли долгожданные новогодние праздники! Время чудес, время волшебства, время исполнения желаний! Уверен, что вы прилежно учились целых две четверти. Ну а теперь пришло время немного отдохнуть на новогодних каникулах, набраться сил. Я вам желаю, чтобы у сегодняшней такой роскошной елки все желания сбывались, - сказал Денис Пушилин.

Он попросил детей, чтобы во время каникул они не забывали читать интересные книжки.

По окончании праздника детей ждали сладкие подарки. Фото: denis-pushilin.ru

По окончании праздника детей ждали сладкие подарки. Фото: denis-pushilin.ru

- Каждая из них несет важный жизненный урок. И чтобы не забывали заниматься спортом, это нужно и полезно. И, конечно же, ребята, желаю вам в эти праздники много счастья и веселья, пусть у вас все получается! И помните, что все добрые дела ведут к хорошим результатам!– отметил Денис Владимирович.

Ожидается, что в оперном театре пройдет десять подобных мероприятий. Их посетят семь с половиной тысяч ребят.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Пришло время чудес и исполнения желаний!» В Донбасс Опере открылась Большая новогодняя елка Главы ДНР
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