Украинских пограничников в Донбассе стало больше, и взятки в 50 евро они не берут
Четыре тысячи евро нашли пограничники у пассажирки автомобиля «Рено» во время проверки в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотороицкое». Оно расположено на трассе Мариуполь-Донецк. Машина ехала сторону столице ДНР. Об этом случае рассказали в пресс-службе Донецкого пограничного отряда.
По новым правилам с территории Украины в республики Донбасса можно перевозить не более 20 тысяч гривен или эквивалент в иностранной валюте (770 евро или 52 тысячи рублей) без подтверждающих документов о происхождении этих средств. Правозащитники уже обртили внимание, что такое ограничение не соответствует реалиям – часто людям нужно перевозить большие суммы.
Женщина, у которой нашли валюту, попыталась откупиться – предложила пограничникам 50 евро. Лучше бы дала больше - был бы шанс, что деньги возьмут. А так пограничники не захотели «палиться» из-за маленькой для них суммы и «пошли на принцип». Они составили протокол об обнаружении уголовного правонарушения по статье 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Между прочим, в украинской погранслужбе произошли большие перемены. В результате усилены штаты пограничников в Донбассе – в зоне проведения операции объединенных сил (ООС). Донецкий и Краматорский пограничные отряды вошли в состав Восточного регионального управления Госпогранслужбы. В этом управлении было создано оперативно-военное управление с местом дислокации в Краматорске.
Так что заявления о послаблении режима пересечения линии разграничения в Донбассе остаются пустыми обещаниями. Пока происходит обратный процесс.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Правозащитники предупредили жителей Донбасса, какие у них могут возникнуть проблемы с деньгами на пунктах пропуска
С новыми правилами перевозки наличных средств до сих пор не все ясно (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU