2019-12-24T12:46:26+03:00
Политика

Украинских пограничников в Донбассе стало больше, и взятки в 50 евро они не берут

В пункте пропуска «Новотроицкое» задержана женщина, которая пыталась откупиться за провоз в Донецк 4 тысячи евро
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Жители Донбасса могут везти в ДНР и ЛНР не более 20 тысяч гривен. Фото: Госпогранслужба УкраиныЖители Донбасса могут везти в ДНР и ЛНР не более 20 тысяч гривен. Фото: Госпогранслужба Украины
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Четыре тысячи евро нашли пограничники у пассажирки автомобиля «Рено» во время проверки в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотороицкое». Оно расположено на трассе Мариуполь-Донецк. Машина ехала сторону столице ДНР. Об этом случае рассказали в пресс-службе Донецкого пограничного отряда.

По новым правилам с территории Украины в республики Донбасса можно перевозить не более 20 тысяч гривен или эквивалент в иностранной валюте (770 евро или 52 тысячи рублей) без подтверждающих документов о происхождении этих средств. Правозащитники уже обртили внимание, что такое ограничение не соответствует реалиям – часто людям нужно перевозить большие суммы.

Женщина, у которой нашли валюту, попыталась откупиться – предложила пограничникам 50 евро. Лучше бы дала больше - был бы шанс, что деньги возьмут. А так пограничники не захотели «палиться» из-за маленькой для них суммы и «пошли на принцип». Они составили протокол об обнаружении уголовного правонарушения по статье 369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Между прочим, в украинской погранслужбе произошли большие перемены. В результате усилены штаты пограничников в Донбассе – в зоне проведения операции объединенных сил (ООС). Донецкий и Краматорский пограничные отряды вошли в состав Восточного регионального управления Госпогранслужбы. В этом управлении было создано оперативно-военное управление с местом дислокации в Краматорске.

Так что заявления о послаблении режима пересечения линии разграничения в Донбассе остаются пустыми обещаниями. Пока происходит обратный процесс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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