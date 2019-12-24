Утром украинская армия обстреляла из минометов Горловку

СЕГОДНЯ 11:43 2019-12-24T11:43:25+03:00

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Относительное затишье 23 декабря сменилось сегодня новыми массированными обстрелами. Пополнив в понедельник боеприпасы, украинские военные обстреляли поселок Доломитное на окраине Горловки. Сначала из крупнокалиберных пулеметов. А в 8 часов открыли огонь из 82-миллиметровых минометов. Всего по поселку было выпущено 7 мин. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Также по сведениям СЦКК, в минувшие сутки вооруженные формирования Украины (ВФУ) девять раз нарушили режим прекращения огня. При обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. По территории ДНР было выпущено четыре гранаты.

Под огнем оказались Ясиноватая, поселки Спартак и Старомихайловка (донецкое направление); поселки шахты 6/7 и Доломитное (горловское направление); села Новоласпа и Коминтерново (мариупольское направление).

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ИСТОЧНИК KP.RU