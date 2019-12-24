Свою «услугу» за оформление паспорта ЛНР без очереди сотрудник полиции оценил в восемь с половиной тысяч рублей
После решения России об упрощенной процедуре получения гражданства РФ в ДНР и ЛНР значительно вырос спрос на республиканские паспорта. Ведь только владельцы этого документа могут подать документы на паспорт России. А как известно, спрос рождает предложение. Вот и некое «должностное лицо» из Ленинского райотдела МВД Луганска оценило свои «услуги» в 8 тысяч 500 рублей.
За эту сумму сотрудник полиции пообещал жителю столицы ЛНР поспособствовать во внеочередном проведении дактилоскопирования и последующего получения паспорта ЛНР. Но был задержан 20 декабря сотрудниками Генпрокуратуры при получении взятки. А в последующем и арестован по решению суда – чтобы не скрылся и не оказывал давление на следствие, потерпевшего и свидетелей.
Теперь начальнику светит лишение свободы сроком до 6 лет со штрафом в размере 30-кратной суммы взятки – 255 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры ЛНР.
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ИСТОЧНИК KP.RU