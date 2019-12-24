Призывно мяукала на весь двор: в Донбассе спасли кошку, застрявшую на дереве

СЕГОДНЯ 09:02 2019-12-24T09:02:50+03:00

Спасенная кошка прижалась к своей хозяйке. Фото: ГУ ГСЧС в Донецкой области

В Константиновке Донецкой области пять спасателей выезжали на место происшествия

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Пятерых спасателей и машину с выдвижной лестницей пришлось привлекать в Константиновке Донецкой области, чтобы помочь кошке, застрявшей на дереве. Об этой истории рассказали в пресс-службе главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Донецкой области.

22 декабря в 17:15 на телефон службы спасения «101» позвонила жительница одного из многоквартирных домов на улице Европейская. Она просила о помощи. Во дворе дома на дереве застряла кошка и не могла самостоятельно слезть. Попытки владелицы самостоятельно помочь животному не дали результата.

На вызов выехали пять спасателей. Чтобы добраться до мяукавшей на весь двор кошки, пришлось разворачивать выдвижную лестницу. Животное забралось на самую верхушку дерева и застряло между ветками.

Эвакуация прошла благополучно для всех. Животное не стало в знак благодарности царапать своего спасителя. А тот передал кошку ее обладательнице.

ИСТОЧНИК KP.RU