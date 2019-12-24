Погода в Луганске: 24 декабря сильный туман, днем до 7 градусов тепла, без осадков

СЕГОДНЯ 08:07 2019-12-24T08:07:06+03:00

В Луганске 24 декабря осадков не ожидается, а в последующие дни местами пройдут дожди. Фото: instagram.com/steysha_art

Также синоптики прогнозируют, что будет дуть юго-восточный ветер до 14 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

24 декабря на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков. В течение суток местами ожидается сильный туман, видимость в тумане менее 500 м. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем 2-7 градусов выше нуля. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 2-4 градуса, днем – 4-6 градусов тепла. Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается от 1-3 градусов выше нуля ночью до 3-5 градусов выше нуля днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 24 декабря – 07.33, время захода – 17.07. Продолжительность светового дня составит 09 часов 34 минуты.

По предварительному прогнозу, 25-26 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут дожди, температурный фон существенно не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU