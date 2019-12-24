2019-12-24T07:55:39+03:00
Политика

Погода в Донецке: 24 декабря до 6 градусов тепла, утром пасмурно, днем солнечно, а вечером - дождь

Синоптики прогнозируют, что будет дуть восточный ветер, порывами – до 12 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В Донецке с утра будет пасмурноВ Донецке с утра будет пасмурноФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Три раза сменится погода на протяжении суток во вторник, 24 декабря, в Донецке и Донецкой Народной Республике. Утро будет пасмурным. Днем может выглянуть солнышко. А вечером небо затянут тучи и ближе к ночи пойдет дождь.

В течение суток температура воздуха будет находиться на отметках от +5 до +7 градусов. Ветер будет дуть преимущественно в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 4 до 6 м/с. Порывами до 12 м/с.

В этот день в народе почитается память преподобного Даниила Столпника. У наших предков была традиция в этот день зажигать лампадку, как бы «прибавляя впотьмах доброго света и прося солнце сойти на землю, вспыхнуть и отогнать нечистые силы». Погоду 24 декабря также определяли по лучам солнца: если они простираются вверх, то ожидали холодов, а если стелились вниз, нужно было готовиться к вьюге.

Синоптики ДНР на текущей неделе прогнозируют в Республике теплую погоду с небольшими осадками, порывистый ветер, температура воздуха в пределах 3-8 градусов тепла; в выходные дни – мокрый снег, температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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