2019-12-23T21:44:35+03:00
Общество

В ДНР пересмотрят график движения транспорта

Связано это с приостановкой комендантского часа с Нового года и до Рождества
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Пересмотр графика будет весьма кстати в праздничные дни. Фото: ДАНПересмотр графика будет весьма кстати в праздничные дни. Фото: ДАН
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График работы общественного транспорта и развлекательных заведений в городах и районах ДНР будет откорректирован в праздничные дни в связи с приостановлением действия комендантского часа.

- В связи с отменой комендантского часа в период праздников будут продлены графики движения городских маршрутов, — говорится в сообщении отдела транспорта на сайте администрации Макеевки.

Это очень актуально, ведь дончанам хорошо известны случаи, когда уже после 19.00 сложно добраться в отдаленные районы города.

Обновленный график позднее будет опубликован на сайте города. В свою очередь глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о планах пересмотреть режим работы заведений общественного питания.

Ранее мы сообщали, что временно будет отменен комендантский час в период с 31 декабря 2019 года до 8 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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