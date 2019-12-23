В ДНР пересмотрят график движения транспорта

СЕГОДНЯ 21:33 2019-12-23T21:44:35+03:00

Пересмотр графика будет весьма кстати в праздничные дни. Фото: ДАН

Связано это с приостановкой комендантского часа с Нового года и до Рождества

Изменить размер текста: A A

График работы общественного транспорта и развлекательных заведений в городах и районах ДНР будет откорректирован в праздничные дни в связи с приостановлением действия комендантского часа.

- В связи с отменой комендантского часа в период праздников будут продлены графики движения городских маршрутов, — говорится в сообщении отдела транспорта на сайте администрации Макеевки.

Это очень актуально, ведь дончанам хорошо известны случаи, когда уже после 19.00 сложно добраться в отдаленные районы города.

Обновленный график позднее будет опубликован на сайте города. В свою очередь глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил о планах пересмотреть режим работы заведений общественного питания.

Ранее мы сообщали, что временно будет отменен комендантский час в период с 31 декабря 2019 года до 8 января 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А после 8 января карета превратится в тыкву?»: Как отреагировали дончане на приостановку комендантского часа

Комендантский час в Республике приостановят с 31 декабря 2019 по 8 января 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU