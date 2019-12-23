2019-12-23T20:26:31+03:00
Общество

В Донецке главная елка зажгла огни

В этом году ее гирлянда составляет более трех километров
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Вот только погода остается не зимней. Фото: vk.comВот только погода остается не зимней. Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Сегодня, 23 декабря, на главной площади Донецка елка зажгла свои огни. Несколько дней дончане наблюдали, как рабочие собирали каркас ели, как украшали ее. Ведь в прошлом донецкая ель вошла в десятку самых красивых. Тогда донецкая елка попала в список лучших наравне с зелеными красавицами из Афин, Берлина, Будапешта, Дортмунда, Красноярска (сразу две), Лондона, Монако, Москвы, Нанта, Осло, Парижа, Праги и Варшавы.

Главную ель Донецка опоясывает горящая цветами российского триколора гирлянда - более трех километров в длину! Ее подножие украшает гигантский цветок, а верхушку венчает традиционная звезда. А также на ней горят цифры наступающего года - 2020.

Для всех гостей была театрализованная программа с песнями и танцами, а глава города поздравил всех с наступающими праздниками.

- Мы сегодня собрались здесь, чтобы загадать самые сокровенные желания, которые, я уверен, обязательно сбудутся. Я желаю вам мирного неба, счастья, и любви к нашему великому городу-герою Донецку! С наступающим 2020 годом! — сказал Алексей Кулемзин.

Дело осталось за малым - снегом и морозцем!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Донецкая елка 2019 попала в число лучших зеленых красавиц мира

«Комсомольская правда» вспомнила, какими были главные елки Донецка за годы Республики [подробнее...]

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР пересмотрят график движения транспорта
В Донецке главная елка зажгла огни
Обмену быть: Достигнута договоренность обмена "всех на всех"
Двое суток искали украинского боевика под Авдеевкой, а он перешел на сторону ДНР
Прострелил ногу, чтобы не идти на передовую: солдаты ВСУ не желают погибать за нэньку
Началась конференция Контактной группы по обмену пленными
В ДНР отменят комендантский час с Нового Года до Рождества
Украина продолжает обстрелы: 11 снарядов упало на территории ДНР только за сутки
"Снежная королева" муздрамы поздравила юных зрителей с новогодними праздниками
По селам ЛНР били из минометов
Погода в Луганске сегодня, 23 декабря: +9 и без осадков
Погода в Донецке сегодня, 23 декабря: сыро и туман
«Я за тобой - только позови!» Анна Семенович блеснула талантом в Донецке
В Новоайдаре задержали украинского офицера во время продажи 600 литров дизтоплива
На линии соприкосновения украинские военные и националисты открыли друг по другу огонь
Просыпаться станет легче: день начнет прибавляться
Украинские боевики нанесли минометный удар по Фрунзе и Лозовому
В Донецком ботаническом саду рассказали, что у них живет заяц, который мурлыкает и танцует