В Донецке главная елка зажгла огни

СЕГОДНЯ 20:19 2019-12-23T20:26:31+03:00

В этом году ее гирлянда составляет более трех километров

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Сегодня, 23 декабря, на главной площади Донецка елка зажгла свои огни. Несколько дней дончане наблюдали, как рабочие собирали каркас ели, как украшали ее. Ведь в прошлом донецкая ель вошла в десятку самых красивых. Тогда донецкая елка попала в список лучших наравне с зелеными красавицами из Афин, Берлина, Будапешта, Дортмунда, Красноярска (сразу две), Лондона, Монако, Москвы, Нанта, Осло, Парижа, Праги и Варшавы.

Главную ель Донецка опоясывает горящая цветами российского триколора гирлянда - более трех километров в длину! Ее подножие украшает гигантский цветок, а верхушку венчает традиционная звезда. А также на ней горят цифры наступающего года - 2020.

Для всех гостей была театрализованная программа с песнями и танцами, а глава города поздравил всех с наступающими праздниками.

- Мы сегодня собрались здесь, чтобы загадать самые сокровенные желания, которые, я уверен, обязательно сбудутся. Я желаю вам мирного неба, счастья, и любви к нашему великому городу-герою Донецку! С наступающим 2020 годом! — сказал Алексей Кулемзин.

Дело осталось за малым - снегом и морозцем!

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ИСТОЧНИК KP.RU