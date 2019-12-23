2019-12-23T17:07:32+03:00
Политика

Двое суток искали украинского боевика под Авдеевкой, а он перешел на сторону ДНР

Это не первый случай, когда украинские военные переходят на сторону республик
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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ВСУшник добровольно перешел на сторону ДНР. Фото: ДАНВСУшник добровольно перешел на сторону ДНР. Фото: ДАН
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В 56-й бригаде, занимающей позиции напротив Донецка, между Авдеевкой и Песками, продолжаются поиски военнослужащего Виталия К., оставившего расположение части.

- Сегодня ночью, в результате успешно проведенных оперативных мероприятий, Виталий К. оказался на территории ДНР, - сообщили в Народной Милиции ДНР.

Украинский военный подтвердил готовность перейти на сторону республики накануне, так как в случае возвращения в 56-й бригаду, по его словам, ему грозила физическая расправа.

Украинский военный сообщил о случаях рукоприкладства со стороны младших командиров, от командира взвода и ниже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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