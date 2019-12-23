Прострелил ногу, чтобы не идти на передовую: солдаты ВСУ не желают погибать за нэньку

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-23T15:52:52+03:00

Мотивации остаться в земле Донбасса у ВСУшников все меньше. Фото: Русская Весна

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Боевик украинской армии прострелил себе ногу, чтобы не выполнять служебные обязанности на передовой. И, наверное, это не самый плохой поступок с точки зрения мирных жителей Донбасса, в чьи дома не прилетит очередной снаряд. Правда, для этого нужно, чтобы все украинские боевики сложили оружие.

- 21 декабря военнослужащий 93-й механизированной бригады ВСУ рядовой Савельев, не желая выполнять служебные обязанности на передовой в районе населенного пункта Желобок, совершил самострел, прострелив себе мягкие ткани правого бедра, – сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Тем не менее, его соратники продолжают обстрелы ЛНР. Так, вчера обстрелам подверглись районы сел Нижнее Лозовое и Желобок.

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ИСТОЧНИК KP.RU