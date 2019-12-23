2019-12-23T15:39:23+03:00
Политика

Началась конференция Контактной группы по обмену пленными

Основная тема повестки — согласование обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных"
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Сейчас верификации ожидают 43 сторонника ДНР. Фото: Русская ВеснаСейчас верификации ожидают 43 сторонника ДНР. Фото: Русская Весна
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Участники Контактной группы приступили к переговорам по обмену пленными в режиме видеоконференции. Об этом сегодня сообщили в МИД ДНР.

- В 14:15 была начата видеоконференция Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Основная тема повестки — согласование обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных", – отмечается в сообщении.

До этого со стороны Украины звучали идущие вразрез с решениями "нормандской" встречи заявления, которые ставили под угрозу срыв договоренности по освобождению удерживаемых лиц. Тогда омбудсмены ДНР и ЛНР призвали Украину не тормозить процесс обмена пленными.

Сейчас сорок три сторонника ДНР и ЛНР, которые удерживаются Украиной, нуждаются в дополнительной верификации для обмена пленными.

В последний раз самый масштабный обмен пленными между ДНР и Украиной состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда украинская сторона передала Донецку 160 человек, в Киев отправились 57 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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