Началась конференция Контактной группы по обмену пленными
Участники Контактной группы приступили к переговорам по обмену пленными в режиме видеоконференции. Об этом сегодня сообщили в МИД ДНР.
- В 14:15 была начата видеоконференция Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Основная тема повестки — согласование обмена удерживаемыми лицами по формуле "всех установленных на всех установленных", – отмечается в сообщении.
До этого со стороны Украины звучали идущие вразрез с решениями "нормандской" встречи заявления, которые ставили под угрозу срыв договоренности по освобождению удерживаемых лиц. Тогда омбудсмены ДНР и ЛНР призвали Украину не тормозить процесс обмена пленными.
Сейчас сорок три сторонника ДНР и ЛНР, которые удерживаются Украиной, нуждаются в дополнительной верификации для обмена пленными.
В последний раз самый масштабный обмен пленными между ДНР и Украиной состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда украинская сторона передала Донецку 160 человек, в Киев отправились 57 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU