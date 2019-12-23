2019-12-23T11:54:45+03:00
Политика

Украина продолжает обстрелы: 11 снарядов упало на территории ДНР только за сутки

Под огнем Спартак, Коминтерново, Жабичево, Доломитное
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Перемирие в Донбассе выглядит примерно так.Перемирие в Донбассе выглядит примерно так.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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В предновогодние дни количество обстрелов несколько снизилось, но до полной тишины далеко. Боевики Украины за минувшие сутки пять раз нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило пять раз, – сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 11 единиц.

Уточняется, что обстрелам на донецком направлении подверглись районы села Спартак и поселка Жабичево; на горловском направлении – поселка Доломитное, на мариупольском — села Коминтерново.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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