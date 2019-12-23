2019-12-23T09:33:40+03:00
Политика

По селам ЛНР били из минометов

Под огнем оказались Нижнее Лозовое и Желобок
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вот так выглядят села Донбасса в бесконечных перемириях.Вот так выглядят села Донбасса в бесконечных перемириях.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Украинские боевики два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике.

- Обстрелам подверглись районы сел Нижнее Лозовое и Желобок, - сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. - Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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