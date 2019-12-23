По селам ЛНР били из минометов
Украинские боевики два раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике.
- Обстрелам подверглись районы сел Нижнее Лозовое и Желобок, - сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. - Огонь велся из 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ) и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник!» «Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию
Уже третий год подряд мы вместе со своими читателями поздравляем детишек прифронтовых поселков Республики с Новым годом. Только вдуматься – дети, которые сейчас учатся в первых классах, не знают жизни без войны. Когда она началась – этим крохам было по одному годику. Они делали первые шаги и произносили первые слова под страшные звуки орудий (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU