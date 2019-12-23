2019-12-23T08:34:36+03:00
Общество

Погода в Луганске сегодня, 23 декабря: +9 и без осадков

Ветер в понедельник может усилиться
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Луганчан ждет пасмурный понедельник. Фото: Евгении КарпачевойЛуганчан ждет пасмурный понедельник. Фото: Евгении Карпачевой
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Декабрь в Донбассе выдался аномально теплым. Температура воздуха в ЛНР 23 декабря будет колебаться от 1 градуса выше нуля ночью до 9 градусов тепла днем.

Осадков луганчанам не обещают. Зато ожидаются сильный туман и усиление ветра до 15-18 м/с.

- С 21.00 22 декабря до 21.00 23 декабря на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, ночью и утром дождь, местами туман; днем без существенных осадков, ветер юго-восточный 9-14 м/с, утром и днем местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-6, днем 4-9 градусов тепла, - прогнозируют синоптики.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 2-4 градуса тепла ночью и 2-7 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 4-6 градусов ночью до 6-8 градусов тепла днем.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 3-5 градусов, днем – 7-9 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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