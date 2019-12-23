Погода в Донецке сегодня, 23 декабря: сыро и туман

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-23T08:23:08+03:00

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Дождливый декабрь выдался в этом году в Донбассе. Легкие морозы, пришедшие в пятницу, сменились моросью, туманами и теплом. Дончане фотографируют набухшие почки и шутят, что под новый год вскоре будут наряжать не ели, а цветущие фруктовые деревья. О том, что скоро новый год напоминают только витрины магазинов с гирляндами да ель на главной площади города.

Вот и в понедельник 23 декабря солнце в Донецке будет редко показываться из-за облаков. Вероятность осадков невысокая. Нам обещают днем +7, к вечеру +4.

Сегодня по народному календарю почитается память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. В старину говорили, если в этот день идет дождь, то и вся весна будет такой же дождливой. Дальнейшую погоду определяли еще и с помощью лесного гостя — зайца: если зайцы приходили в сад, то зима обещала быть суровой.

ИСТОЧНИК KP.RU