2019-12-23T08:23:08+03:00
Общество

Погода в Донецке сегодня, 23 декабря: сыро и туман

Сегодня в Донецке +7 и пасмурно
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Декабрь в Донецке выдался весенним. Фото: Евгении КарпачевойДекабрь в Донецке выдался весенним. Фото: Евгении Карпачевой
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Дождливый декабрь выдался в этом году в Донбассе. Легкие морозы, пришедшие в пятницу, сменились моросью, туманами и теплом. Дончане фотографируют набухшие почки и шутят, что под новый год вскоре будут наряжать не ели, а цветущие фруктовые деревья. О том, что скоро новый год напоминают только витрины магазинов с гирляндами да ель на главной площади города.

Вот и в понедельник 23 декабря солнце в Донецке будет редко показываться из-за облаков. Вероятность осадков невысокая. Нам обещают днем +7, к вечеру +4.

Сегодня по народному календарю почитается память мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. В старину говорили, если в этот день идет дождь, то и вся весна будет такой же дождливой. Дальнейшую погоду определяли еще и с помощью лесного гостя — зайца: если зайцы приходили в сад, то зима обещала быть суровой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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