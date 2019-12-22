«Я за тобой - только позови!» Анна Семенович блеснула талантом в Донецке
В Русском центре сообщили, что группа «Белый орел», лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и Анна Семенович сегодня выступили на сцене Центра славянской культуры.
- «Группа «Белый орел», лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и Анна Семенович исполнили авторские хиты для донецкого слушателя, – говорится в сообщении.
Анна Семенович – российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица; бывшая солистка группы «Блестящие». В Донецке под занавес она исполнила свои хиты: «Я за тобой», «Восточные сказки», «Хочешь», «Горе от ума».
Концерт состоялся при содействии Русского центра.
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ИСТОЧНИК KP.RU