На линии соприкосновения украинские военные и националисты открыли друг по другу огонь
Два жилых дома повреждены из-за перестрелки между военнослужащими вооруженных формирований Украины и националистами в районе Золотого. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Оборонное ведомство продолжает фиксировать противостояние между бойцами вооруженных и националистических формирований, которые находятся в зоне проведения так называемой Операции объединенных сил.
- 21 декабря зафиксирована стрельба между военнослужащими 72-й бригады ВФУ и националистами в районе Золотого-4 с применением 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия, - рассказал Филипоненко. - В результате этих разборок в населенном пункте повреждены два домостроения.
Эту информацию подтвердили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дирижер Донецкой филармонии Владимир Заводиленко: «Музыка – это мягкая сила, ею можно и войны выигрывать»
Баянист, педагог, дирижер Донецкой филармонии оказался, кроме прочего, настоящим философом (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU