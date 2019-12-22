2019-12-22T15:48:42+03:00
Политика

На линии соприкосновения украинские военные и националисты открыли друг по другу огонь

Они пускали в ход минометы, гранатометы и стрелковое оружие
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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На линии соприкосновения украинские военные и националисты открыли друг по другу огонь. Фото: 112.uaНа линии соприкосновения украинские военные и националисты открыли друг по другу огонь. Фото: 112.ua
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Два жилых дома повреждены из-за перестрелки между военнослужащими вооруженных формирований Украины и националистами в районе Золотого. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Оборонное ведомство продолжает фиксировать противостояние между бойцами вооруженных и националистических формирований, которые находятся в зоне проведения так называемой Операции объединенных сил.

- 21 декабря зафиксирована стрельба между военнослужащими 72-й бригады ВФУ и националистами в районе Золотого-4 с применением 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия, - рассказал Филипоненко. - В результате этих разборок в населенном пункте повреждены два домостроения.

Эту информацию подтвердили наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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