В Донецком ботаническом саду рассказали, что у них живет заяц, который мурлыкает и танцует
Прогуливаясь по Донецкому ботаническому саду, можно встретить пушистого и милого зайчика.
- Но не ждите, что он будет сидеть на месте, скорей всего он убежит, - говорят сотрудники ботсада. - Зайцы обязаны активно двигаться минимум 4 часа в день, иначе их костная ткань будет подвержена похожему на остеопороз заболеванию. Поэтому если вы решили завести кролика, обеспечьте ему возможность бегать и прыгать хотя бы в беличьем колесе.
Заяц в ботаническом саду привлекает внимание посетителей.
В Донецком ботаническом саду живет заяц, который мурлыкает и танцует. Фото: ВКонтакте
- А вы слышали как зайцы мурлыкают? - продолжают сотрудники сада. - Когда зайцу хорошо — он начинает мурлыкать подобно кошке, издавая характерный звук с помощью своих зубов. Так же он начинает «танцевать» прыгая и разворачиваясь в воздухе на 180°. Если у вас есть домашний кролик, то вы наверняка наблюдали подобное не один раз.
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ИСТОЧНИК KP.RU