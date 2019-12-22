В Донецком ботаническом саду рассказали, что у них живет заяц, который мурлыкает и танцует

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-22T13:26:20+03:00

Оказывается, в этом нет ничего необычного

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Прогуливаясь по Донецкому ботаническому саду, можно встретить пушистого и милого зайчика.

- Но не ждите, что он будет сидеть на месте, скорей всего он убежит, - говорят сотрудники ботсада. - Зайцы обязаны активно двигаться минимум 4 часа в день, иначе их костная ткань будет подвержена похожему на остеопороз заболеванию. Поэтому если вы решили завести кролика, обеспечьте ему возможность бегать и прыгать хотя бы в беличьем колесе.

Заяц в ботаническом саду привлекает внимание посетителей.

В Донецком ботаническом саду живет заяц, который мурлыкает и танцует. Фото: ВКонтакте

- А вы слышали как зайцы мурлыкают? - продолжают сотрудники сада. - Когда зайцу хорошо — он начинает мурлыкать подобно кошке, издавая характерный звук с помощью своих зубов. Так же он начинает «танцевать» прыгая и разворачиваясь в воздухе на 180°. Если у вас есть домашний кролик, то вы наверняка наблюдали подобное не один раз.

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ИСТОЧНИК KP.RU