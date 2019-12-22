2019-12-22T13:26:20+03:00
Общество

В Донецком ботаническом саду рассказали, что у них живет заяц, который мурлыкает и танцует

Оказывается, в этом нет ничего необычного
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
В Донецком ботаническом саду живет заяц, который мурлыкает и танцует. Фото: ВКонтактеВ Донецком ботаническом саду живет заяц, который мурлыкает и танцует. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Прогуливаясь по Донецкому ботаническому саду, можно встретить пушистого и милого зайчика.

- Но не ждите, что он будет сидеть на месте, скорей всего он убежит, - говорят сотрудники ботсада. - Зайцы обязаны активно двигаться минимум 4 часа в день, иначе их костная ткань будет подвержена похожему на остеопороз заболеванию. Поэтому если вы решили завести кролика, обеспечьте ему возможность бегать и прыгать хотя бы в беличьем колесе.

Заяц в ботаническом саду привлекает внимание посетителей.

В Донецком ботаническом саду живет заяц, который мурлыкает и танцует. Фото: ВКонтакте

В Донецком ботаническом саду живет заяц, который мурлыкает и танцует. Фото: ВКонтакте

- А вы слышали как зайцы мурлыкают? - продолжают сотрудники сада. - Когда зайцу хорошо — он начинает мурлыкать подобно кошке, издавая характерный звук с помощью своих зубов. Так же он начинает «танцевать» прыгая и разворачиваясь в воздухе на 180°. Если у вас есть домашний кролик, то вы наверняка наблюдали подобное не один раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умирали под носом у прохожих: В Донецке супружеская пара нашла мешок с тремя котами

Спасти удалось только одного кота (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецком ботаническом саду рассказали, что у них живет заяц, который мурлыкает и танцует
Донецк, Горловка и Ясиноватая оказались под шквальным огнем противника
Пока одни украинские вояки применяют по республикам Донбасса артиллерию, другие – группами дезертируют из зоны операции объединенных сил
Зачем украинские боевики пригнали в Марьинку 12 бронетранспортёров
«Умирали под носом у прохожих»: В Донецке супружеская пара нашла мешок с тремя котами
ВСУ устроили охоту на беспилотники ОБСЕ
В 2020 году в прифронтовых поселках ЛНР будет работать бесплатный кинотеатр
ВСУ перебросили в Донбасс эшелон военной техники
Будни ВСУ в Донбассе: Хочешь в отпуск? Плати!
Украинские националисты готовят диверсии для ВСУ
Сезон петард открыт: МЧС республик Донбасса напоминают о технике безопасности
В Донецке 19-летней девушке грозит уголовное наказание за публикацию интимных видео друзей
На восстановленном мосту в Станице Луганской проверяли проходимость машины скорой помощи
В Луганске зажглась главная новогодняя елка Республики
ВСУ обстреляли горловское и донецкое направления
Новый год – 2020 в ДНР: На праздники минтранс Республики увеличило количество автобусов на Москву
В Донецке выбрали самую красивую девушку Донбасса
Украина открыла шквальный огонь по Крутой Балке
Анна Семенович, группы "Дюна" и "Белый орел" выступят в Луганске на день спасателя
Денис Пушилин: Президент Зеленский не раз уже продемонстрировал, что не нужно верить тому, что он говорит
Для обмена пленными нужны дополнительные сведения о сорока трех сторонниках ДНР, удерживаемых Киевом