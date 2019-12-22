Донецк, Горловка и Ясиноватая оказались под шквальным огнем противника

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-22T12:43:13+03:00

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Украинские боевики за прошедшие сутки семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики больше ста боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские военные обстреляли окрестности поселка шахты имени Гагарина на горловском направлении; районы поселков Жабичево, шахты «Трудовская», Вольво-центра и Ясиноватой – на донецком направлении и Ленинское – на мариупольском, - рассказали в СЦКК.

Противник применял минометы калибром 82 и 120 миллиметров, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

Напомним, что в предыдущие сутки ВФУ восемь раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории больше 130 снарядов и мин.

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ИСТОЧНИК KP.RU