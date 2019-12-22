2019-12-22T10:58:06+03:00
Политика

Пока одни украинские вояки применяют по республикам Донбасса артиллерию, другие – группами дезертируют из зоны операции объединенных сил

Об этом сообщили в управлении Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские вояки продолжают обстреливать. Фото: warfor.meУкраинские вояки продолжают обстреливать. Фото: warfor.me
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Больше десяти военнослужащих вооруженных формирований Украины (ВФУ) дезертировали из зоны проведения так называемой операции объединенных сил за неделю. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Так, по данным разведки, в течение прошедшей недели в оперативно-тактической группировке «Север» фиксировались случаи самовольного оставления бойцами части, в том числе и с оружием.

- В 46-й бригаде дезертировали шесть боевиков, в 72-й – три и в 59-й – четыре, - рассказал Филипоненко.

Морально-психологическое состояние украинских боевиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать пьяные разборки. В рядах ВФУ возросло количество самоволок и самоубийств.

Тем временем, украинские вояки продолжают наносить артудары по Республике. Вчера из минометов они обстреляли район поселка Фрунзе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Пока одни украинские вояки применяют по республикам Донбасса артиллерию, другие – группами дезертируют из зоны операции объединенных сил
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