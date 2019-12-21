2019-12-21T23:52:40+03:00
Общество

«Умирали под носом у прохожих»: В Донецке супружеская пара нашла мешок с тремя котами

Спасти удалось только одного кота
Екатерина Сорока
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Так Алмазик выглядит сейчас, после спасения и заботы людей. Фото: vk.comТак Алмазик выглядит сейчас, после спасения и заботы людей. Фото: vk.com
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В социальных сетях появился душераздирающий пост дончанки по имени Анна. Она пытается найти дом для бездомного кота по имени Алмаз, которого спасло только чудо и не безразличие людей.

Какие-то живодеры запихнули кота и еще двух его братьев в мешок. Потом они его завязали, чтобы животные не смогли выбраться наружу. И выбросили его в балку между Заперевальной и ЦОФом.

— Не знаю, как начать, как описать всю ту дичь, которая произошла … 15 декабря во второй половине дня проходили с супругом возле балки. Услышали, что орет кот – душераздирающе с хрипами. Стали искать, — пишет женщина в социальных сетях, — Дальше просто шок! В мешке три взрослых кота – один уже мертвый, второй бился в конвульсиях, дергался бедненький, орал в агонии, через несколько минут он тоже умер. Третий кот – живой, мокрый, грязный, замерший, обессиленный, в шоковом состоянии – уже не кричал, но живой!

Дальше события развивались стремительно. С дрожащим животным супруги побежали домой. Там они его искупали под теплой водой, и вообще пытались согреть любыми способами. И уже вечером кот, наконец, очухался. Он начал кушать. А после улегся спать и начал мурчать рядом со своими спасателями.

— Самое страшное, что возле этой балки в 20 шагах есть дома, вполне благополучные, в которых живут люди… За день несколько десятков человек идут этой дорогой. И никто не слышал, как истошно орут три кота? Они долго и мучительно умирали под носом у проходящих мимо! — в сердцах пишет женщина, — Но никто им и не собирался помогать. У всех свои очень важные дела. Дальше своего носа никто не видит, и ничего не слышат!

Всего один вечер, миска еды и теплая подстилка понадобились, чтобы спасенному коту стало лучше, и он снова начал доверять людям. У него даже появилось имя – Алмазик. Теперь Анна с мужем ищут для него дом и любящих хозяев.

— Молодой, красивый, умный и здоровый котейка, который пережил ад на Земле, пролежал в мешке с мертвым котиком, потом видел как умирает второй его друг… Будьте милосердными, проявите сострадание, подарите Алмазику новую жизнь! — добавила Анна.

Связаться с Аней по поводу нового дома для Алмазика можно по телефону 071 364 02 58.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Умирали под носом у прохожих»: В Донецке супружеская пара нашла мешок с тремя котами
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