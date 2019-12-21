ВСУ устроили охоту на беспилотники ОБСЕ
Вооруженные формирования Украины продолжают охоту на беспилотное летательные аппараты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко сообщил об обстреле беспилотника наблюдателей в районе Старого Айдара.
- Нашими постами наблюдения отмечено огневое воздействие с позиций прибывшей 93-й бригады ВСУ по БПЛА ОБСЕ, осуществляющему полет над линией соприкосновения. Огонь велся из района населенного пункта Старый Айдар, - сказал он.
Филипоненко отметил, что данная информация также подтверждается отчетом ОБСЕ.
Ранее киевские силовики препятствовали работе Международной наблюдательной миссии у Райгородки, Кряковки, Крымского и Желобка.
Причина такой активной охоты на БПЛА ОБСЕ – сокрытие размещения и переброски вооружения в Донбассе. Напомним, что в сети появилось видео переброски эшелона военизированной техники ВСУ.
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ИСТОЧНИК KP.RU