2019-12-21T19:28:13+03:00
Политика

Будни ВСУ в Донбассе: Хочешь в отпуск? Плати!

В Народной милиции ЛНР рассказали о коррупции в рядах украинских вооруженных формирований
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Командиры вооруженных формирований Украины вымогают у солдат деньги при всякой возможности. Даже если рядовой захотел в отпуск – необходимо заплатить.

По словам офицера пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ивана Филипоненко, одной из причин дезертирства в ВСУ – стало вымогательство.

- В соединениях оперативно-тактической группировки «Север» для подписания рапорта на отпуск военнослужащему необходимо заплатить командиру около пяти тысяч гривен (около 13 тысяч рублей). - Если же отпуск является внеплановым, по семейным обстоятельствам, по болезни родственников или, например, свадьба брата, сестры, то сумма достигает 10 тысяч гривен.

С приближением новогодних праздников – тариф удвоился.

- Наиболее развита коррупция в 46-й и 59-й бригадах ВСУ, - отметил Филипоненко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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