ВСУ перебросили в Донбасс эшелон военной техники

СЕГОДНЯ 20:01 2019-12-21T20:01:24+03:00

Транспортировку больше 60 единиц техники зафиксировали и наблюдатели ОБСЕ [видео]

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Киев продолжает стягивать вооружение в зону так называемой «операции объединенных сил». На подконтрольной Украине территории, жители засняли на видео переброску к линии разграничения в Донбассе целого эшелона военизированной техники вооруженных формирований Украины.

В эшелоне можно заметить 65 единиц боевых машин. Это советская техника: многоцелевые плавающие бронетранспортеры, танки, армейские автомобили, мобильные госпитали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/750976" frameborder="0"></iframe> Эшелон военной техники ВСУ.

Переброску вооружения зафиксировали и наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Наблюдателями обнаружено отсутствие 10 танков Т-64, 11 единиц 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30, 16 самоходных минометов 2С9 «Нона», 10 противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и 18 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», - рассказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU