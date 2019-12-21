2019-12-21T20:01:24+03:00
Политика

ВСУ перебросили в Донбасс эшелон военной техники

Транспортировку больше 60 единиц техники зафиксировали и наблюдатели ОБСЕ [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: vatra.net.uaФото: vatra.net.ua
Изменить размер текста:

Киев продолжает стягивать вооружение в зону так называемой «операции объединенных сил». На подконтрольной Украине территории, жители засняли на видео переброску к линии разграничения в Донбассе целого эшелона военизированной техники вооруженных формирований Украины.

В эшелоне можно заметить 65 единиц боевых машин. Это советская техника: многоцелевые плавающие бронетранспортеры, танки, армейские автомобили, мобильные госпитали.

Эшелон военной техники ВСУ.

Переброску вооружения зафиксировали и наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- Наблюдателями обнаружено отсутствие 10 танков Т-64, 11 единиц 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30, 16 самоходных минометов 2С9 «Нона», 10 противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и 18 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские националисты готовят диверсии для ВСУ

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году в прифронтовых поселках ЛНР будет работать бесплатный кинотеатр
ВСУ перебросили в Донбасс эшелон военной техники
Будни ВСУ в Донбассе: Хочешь в отпуск? Плати!
Украинские националисты готовят диверсии для ВСУ
Сезон петард открыт: МЧС республик Донбасса напоминают о технике безопасности
В Донецке 19-летней девушке грозит уголовное наказание за публикацию интимных видео друзей
На восстановленном мосту в Станице Луганской проверяли проходимость машины скорой помощи
В Луганске зажглась главная новогодняя елка Республики
ВСУ обстреляли горловское и донецкое направления
Новый год – 2020 в ДНР: На праздники минтранс Республики увеличило количество автобусов на Москву
В Донецке выбрали самую красивую девушку Донбасса
Украина открыла шквальный огонь по Крутой Балке
Анна Семенович, группы "Дюна" и "Белый орел" выступят в Луганске на день спасателя
Денис Пушилин: Президент Зеленский не раз уже продемонстрировал, что не нужно верить тому, что он говорит
Для обмена пленными нужны дополнительные сведения о сорока трех сторонниках ДНР, удерживаемых Киевом