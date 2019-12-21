ВСУ перебросили в Донбасс эшелон военной техники
Киев продолжает стягивать вооружение в зону так называемой «операции объединенных сил». На подконтрольной Украине территории, жители засняли на видео переброску к линии разграничения в Донбассе целого эшелона военизированной техники вооруженных формирований Украины.
В эшелоне можно заметить 65 единиц боевых машин. Это советская техника: многоцелевые плавающие бронетранспортеры, танки, армейские автомобили, мобильные госпитали.
Эшелон военной техники ВСУ.
Переброску вооружения зафиксировали и наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
- Наблюдателями обнаружено отсутствие 10 танков Т-64, 11 единиц 122-миллиметровых буксируемых гаубиц Д-30, 16 самоходных минометов 2С9 «Нона», 10 противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и 18 самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», - рассказал он.
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ИСТОЧНИК KP.RU