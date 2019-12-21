2019-12-21T21:30:16+03:00
Общество

В 2020 году в прифронтовых поселках ЛНР будет работать бесплатный кинотеатр

Мобильный кинотеатр целый год будет курсировать по населенным пунктам Республики
Екатерина Сорока
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Первый сеанс проекта провели в Кировске, в Кировском городском Дворце культуры (улица Театральная, 16). Фото: hotmag.plПервый сеанс проекта провели в Кировске, в Кировском городском Дворце культуры (улица Театральная, 16). Фото: hotmag.pl
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Общественники ЛНР запустили новый проект на следующий год – мобильный кинотеатр «Мир кино». В таких кинотеатрах будут показывать бесплатно российские, художественные, документальные фильмы и мультфильмы. Проект будет работать целый год. Об этом сообщили в пресс-службе «Мир Луганщине».

— Так как не все жители Республики могут позволить себе регулярно посещать частные кинотеатры, в общественном движении решили организовать для них активный досуг. Теперь такая возможность будет у всех желающих и, в том числе, жителей отдаленных и прифронтовых посёлков и сёл. В рамках проекта «Мир кино» будут организованы бесплатные кинопоказы во всех населенных пунктах ЛНР, — говорится в сообщении.

Первый сеанс уже прошел 21 декабря. В бесплатном кинотеатре показали мультфильм для детей и их родителей «Волки и Овцы. Ход свиньей».

Также общественники сообщили, что расписание о проведении следующих сеансов будет сообщено позже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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