В Донецке 19-летней девушке грозит уголовное наказание за публикацию интимных видео друзей

СЕГОДНЯ 15:44 2019-12-21T15:44:59+03:00

Об этом сообщили в МВД ДНР

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19-летняя жительница Калининского района Донецка поссорилась с друзьями. Чтобы им отомстить – опубликовала интимные видео с их участием.

В министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики сообщили, что привлекли девушку к уголовной ответственности.

- Своими действиями она нарушила права человека на неприкосновенность частной жизни, защиту чести и доброго имени, - сообщил начальник сектора по делам несовершеннолетних Калининского райотдела полиции Виталий Маслов.

Девушке грозит уголовное наказание по 139 статье – штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 60 часов.

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ИСТОЧНИК KP.RU