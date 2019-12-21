Украинские националисты готовят диверсии для ВСУ
Украинские националистические организации готовят провокации в Донбассе. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики, ссылаясь на данные разведки.
- По имеющейся информации, в начале декабря в областных ячейках «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) провели отбор кандидатов из бывших участников конфликта в Донбассе и отправили их в тренировочный лагерь под Черкассами, - сообщили в НМ ДНР.
В лагере проводились занятия по взрывному делу и подготовка боевых групп для минирования местности.
- Сборами и обучением в лагере руководил боевик-националист с позывным «Студент», - отметили в оборонном ведомстве Республики.
Главная задача диверсантов – проникнуть в зону так называемой «операции объединенных сил».
- Там они должны произвести минирование местности и объектов в районах размещения тыловых подразделений бригад ВСУ, тем самым стремясь создать панические настроения у военнослужащих, - рассказали в Народной милиции.
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ИСТОЧНИК KP.RU