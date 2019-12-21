2019-12-21T18:12:06+03:00
Политика

Украинские националисты готовят диверсии для ВСУ

Об этом сообщили в Народной милиции ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: eto314.comФото: eto314.com
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Украинские националистические организации готовят провокации в Донбассе. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики, ссылаясь на данные разведки.

- По имеющейся информации, в начале декабря в областных ячейках «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация) провели отбор кандидатов из бывших участников конфликта в Донбассе и отправили их в тренировочный лагерь под Черкассами, - сообщили в НМ ДНР.

В лагере проводились занятия по взрывному делу и подготовка боевых групп для минирования местности.

- Сборами и обучением в лагере руководил боевик-националист с позывным «Студент», - отметили в оборонном ведомстве Республики.

Главная задача диверсантов – проникнуть в зону так называемой «операции объединенных сил».

- Там они должны произвести минирование местности и объектов в районах размещения тыловых подразделений бригад ВСУ, тем самым стремясь создать панические настроения у военнослужащих, - рассказали в Народной милиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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