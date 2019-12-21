На восстановленном мосту в Станице Луганской проверяли проходимость машины скорой помощи
Представители Луганской Народной Республики и Украины проверили возможность проезда машины скорой помощи по восстановленному мосту в Станице Луганской.
На проведении эксперимента настаивала ЛНР, поскольку при строительстве украинская сторона не выполнила требование ширины пролета в три метра.
- Наше требование было выполнено, и сегодня скорая проехала с украинской стороны и с нашей стороны, что показало возможность проезда по пролету моста, - сообщила представитель Республики в рабочей группе по гуманитарным вопросам, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.
Машина скорой помощи двигалась по мосту достаточно медленно: из-за узкого пролета и хлипкости моста, который «играл» под тяжестью авто. Открытым остается вопрос практической реализации проезда скорой помощи из Луганской Народной Республики в случае происшествия – пустит ли машину украинская сторона.
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ИСТОЧНИК KP.RU