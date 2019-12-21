В Луганске зажглась главная новогодняя елка Республики

СЕГОДНЯ 13:19 2019-12-21T13:29:49+03:00

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В столице Луганской Народной Республики зажгли главную новогоднюю елку страны. Открытие сопровождалось концертом местных коллективов, работала ярмарка.

- Уходящий год подарил нам новые свершения, новые надежды на будущее, тем самым он выполнил свою миссию и уступает наступающему новому, 2020 году, - сказал мэр Луганска Манолис Пилавов.

Фото: ЛИЦ

Глава горадминистрации пожелал жителям Республики в наступающем году мира, добра, благополучия и счастья.

Луганчане с восхищением смотрели на главную новогоднюю красавицу Республики. А завершился праздничный вечер фейерверком.

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ИСТОЧНИК KP.RU