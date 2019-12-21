Сезон петард открыт: МЧС республик Донбасса напоминают о технике безопасности
Сезон взрывающихся петард и хлопушек в Республике уже начался! На улице то и дело можно услышать небольшие хлопки пиротехники. Чаще всего этим промышляют подростки. И они же попадают в сводки о происшествиях, которые происходят из-за неправильного обращения с петардами. Чтобы предупредить несчастные случаи накануне праздников, МЧС ДНР и ЛНР напоминают о технике безопасности.
Во время использования петард, салютов, фейерверков и другой пиротехники нельзя:
держать фитиль близко к лицу, лучше это делать на расстоянии вытянутой руки;
направлять ракеты и фейерверки на людей и животных;
бросать петарды под ноги или в толпу;
носить пиротехнику в кармане;
использовать салюты во время сильного ветра;
разрешать играть с пиротехникой маленьким детям;
запускать фейерверки рядом с домами, нужно отойти минимум на 20 метров.
Также никто не отменяет тот факт, что фейерверки или петарды могут быть некачественными. Как сообщают в МЧС ДНР, за это продавец может понести наказание в виде штрафа на кругленькую сумму денег.
Но все же безопасность человека зависит только от него самого. И только он решает, будет ли будущая новогодняя ночь праздником или обернется трагедией.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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