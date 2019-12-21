Сезон петард открыт: МЧС республик Донбасса напоминают о технике безопасности

СЕГОДНЯ 16:55 2019-12-21T17:17:51+03:00

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Сезон взрывающихся петард и хлопушек в Республике уже начался! На улице то и дело можно услышать небольшие хлопки пиротехники. Чаще всего этим промышляют подростки. И они же попадают в сводки о происшествиях, которые происходят из-за неправильного обращения с петардами. Чтобы предупредить несчастные случаи накануне праздников, МЧС ДНР и ЛНР напоминают о технике безопасности.

Во время использования петард, салютов, фейерверков и другой пиротехники нельзя:

держать фитиль близко к лицу, лучше это делать на расстоянии вытянутой руки;

направлять ракеты и фейерверки на людей и животных;

бросать петарды под ноги или в толпу;

носить пиротехнику в кармане;

использовать салюты во время сильного ветра;

разрешать играть с пиротехникой маленьким детям;

запускать фейерверки рядом с домами, нужно отойти минимум на 20 метров.

Также никто не отменяет тот факт, что фейерверки или петарды могут быть некачественными. Как сообщают в МЧС ДНР, за это продавец может понести наказание в виде штрафа на кругленькую сумму денег.

Но все же безопасность человека зависит только от него самого. И только он решает, будет ли будущая новогодняя ночь праздником или обернется трагедией.

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ИСТОЧНИК KP.RU