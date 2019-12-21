ВСУ обстреляли горловское и донецкое направления

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-21T12:43:45+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня.

- Украинские вооруженные формирования за прошедшие сутки выпустили по территории Донецкой Народной Республики 134 боеприпаса, - сообщили в СЦКК.

По огонь киевских силовиков попали несколько населенных пунктов на горловском и донецком направлениях.

- Обстрелам на донецком направлении подверглись районы «Вольво-Центра», столичного аэропорта, сел Спартак и Крутая Балка; на горловском направлении – поселка Озеряновка, - рассказали в ведомстве.

В СЦКК отметили, что украинские вооруженные формирования при обстрелах применяли различное оружие.

- При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 миллиметров, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное, - подчеркнули в Совместном центре.

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ИСТОЧНИК KP.RU