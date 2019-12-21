Новый год – 2020 в ДНР: На праздники минтранс Республики увеличило количество автобусов на Москву

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-21T11:59:05+03:00

Из Донецка в Севастополь организовано всего 5 рейсов, а из Горловки и Макеевки – 7 рейсов Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На Новый год – 2020 в ДНР запустят дополнительные автобусы не только в столицу, но и другие крупные города РФ

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На Новый год – 2020 в ДНР запустят дополнительные автобусы в крупные города Российской Федерации – Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Но эта акция продлится только на время новогодних праздников. Об этом 20 декабря сообщили в пресс-службе министерства транспорта Республики.

— Министерство транспорта ДНР проводит работу по обеспечению граждан дополнительными рейсами в направлении Российской Федерации в праздничные дни, – сообщили в пресс-службе. — На сегодняшний день организовано больше 60 дополнительных рейсов по международным маршрутам, из них 23 рейса по маршруту «Донецк – Москва» и 14 – «Горловка – Москва».

Также в пресс-службе добавили, что дополнительные автобусы также будут запущены по маршрутам «Донецк – Севастополь», «Горловка – Севастополь» и «Макеевка – Севастополь». О покупке билетов нужно позаботиться заранее! Это очень популярные маршруты в преддверии новогодних праздников. Уточнить о наличии свободных мест в автобусах можно в кассах предприятия «Автовокзала Донбасса».

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ИСТОЧНИК KP.RU