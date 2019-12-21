В Донецке выбрали самую красивую девушку Донбасса

СЕГОДНЯ 10:32 2019-12-21T10:32:17+03:00

Изменить размер текста: A A

20 декабря в Донецке выбрали самую красивую девушку со всего Донбасса, она получила корону, титул и денежный приз конкурса «Мисс Донбасс – 2019».

В финал вышло 18 девушек: 10 – из временно подконтрольной Киеву части Донбасса и 8 – из ДНР. Борьба за корону у них проходила на равных в каждом конкурсе: вокал, хореография, дефиле, чтение стихов и т.д.

— Об этом конкурсе я узнала из социальных сетей и подала заявку, а уже через неделю мне ответили, что она одобрена. В подобном конкурсе я участвовала впервые. Я не боялась сюда ехать, ведь у нас много друзей и знакомых живет в Донецке, это все-таки столица нашего Донбасса, для нас ничего не поменялось, эти все границы – они условные, — сказала одна из участниц конкурса из Красноармейска.

По итогам набранных баллов следующей «Мисс Донбасс» стала дончанка Валерия Лелеко. Девушка сейчас учится в Донецком Национальном Университете и ведет активную студенческую и общественную жизнь.

Но остальные конкурсантки в этот вечер также не были обделены вниманием. Первая и вторая вице мисс Донбасса также получили свои титулы и денежный приз 150 и 100 тысяч рублей соответственно. За участие в конкурсе остальные участницы получили сертификаты на 30 тысяч рублей и тематические титулы.

ИСТОЧНИК KP.RU