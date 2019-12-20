2019-12-20T19:59:59+03:00
Политика

Украина открыла шквальный огонь по Крутой Балке

ВСУ обстреляли поселок близ Ясиноватой из гранатометов, БМП, крупнокалиберных пулеметов
Ольга ГОРДО
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Ясиноватая в очередной раз подверглась обстрелам. Фото: facebook.comЯсиноватая в очередной раз подверглась обстрелам. Фото: facebook.com
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Сегодня вечером армия Киева обстреляла район поселка Крутая Балка, что возле Ясиноватой. Об этом сообщает представительство ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению от Авдеевки к поселку Крутая Балка. Выпущено семь гранат из СПГ и 69 гранат из АГС, произведено 30 выстрелов из БМП-2, также применялись крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие, — отметили в СЦКК.

Также сегодня примерно в 16:30 армия Киева открыла минометный огонь по району поселка Озеряновка на горловском направлении. Выпущено шесть 82-миллиметровых минометных мин.

Всего же за неделю по городам и поселкам Республики Украина выпустила почти 500 боеприпасов, в том числе снаряды калибром 122 миллиметра. В результате обстрелов погиб один защитник Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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