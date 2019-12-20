Анна Семенович, группы "Дюна" и "Белый орел" выступят в Луганске на день спасателя

СЕГОДНЯ 19:37 2019-12-20T19:37:20+03:00

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Анна Семенович, группы "Дюна" и "Белый орел" 27 декабря приедут в Луганск, чтобы выступить с концертом, посвященному дню спасателя. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.

- Концерт состоится в луганском Дворце культуры имени Ленина. Вход будет осуществляться по пригласительным билетам, распространенным среди сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий и его подразделений, – говорится в сообщении.

Начало концерта – в 15.00.

Афиша концерта. Фото: http://lug-info.com/

Столичный Дворец культуры имени Ленина располагается по адресу: Луганск, площадь Розы Люксембург, 2-а.

Российская певица, телеведущая, фигуристка Анна Семенович – российская эстрадная певица, актриса, телеведущая и фигуристка, уже приезжала в Луганск. 27 июля 2018 года Анна Сименович выступила на концерте, посвященном дню работника торговли. А в мае этого года певица выступила в Алчевске..

"Дюна" – советская и российская музыкальная группа, образованная в 1987 году. Хиты этой группы "Страна Лимония", "Коммунальная квартира", "Привет с большого бодуна" в свое время распевала вся страна.

"Белый орел" – российская музыкальная группа, основанная в 1997 году Владимиром Жечковым, который лично исполнил большинство хитов группы. Визитной карточкой коллектива стали композиции "Как упоительны в России вечера", "Потому что нельзя быть красивой такой", "С высоких гор". 8 сентября 2018 года артисты выступили на Театральной площади столицы ЛНР с праздничной концертной программой ко дню города.

День спасателя установлен указом главы ЛНР и отмечается ежегодно 27 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU