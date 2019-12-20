2019-12-20T17:17:38+03:00
Политика

Для обмена пленными нужны дополнительные сведения о сорока трех сторонниках ДНР, удерживаемых Киевом

Украина сообщила неверные сведения об удерживаемых у себя сторонников ДНР и ЛНР
Ольга ГОРДО
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Дарья Морозова рассказала сего не хватает для обмена пленными по формуле "всех на всех" Фото: Официальный сайт уполномоченного по правам человека в ДНРДарья Морозова рассказала сего не хватает для обмена пленными по формуле "всех на всех" Фото: Официальный сайт уполномоченного по правам человека в ДНР
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Для обмена пленными необходимо собрать сведения о сорока трех сторонниках ДНР и ЛНР, которые на данный момент насильно удерживаются Украиной. Об этом сегодня сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

- Касательно верификации, которая нужна дополнительно, во-первых, их не 40, а 43 человека, 21 – это пленные сторонники ЛНР, а 22 – сторонники ДНР. Мы о них знаем давно, и нами было принято решение, что их верификацией займется координатор гумподгруппы от ОБСЕ Тони Фриш в Киеве, украинская сторона согласилась их привезти туда. Мы полностью доверяем Фришу, его знают пленные, он вызывает у них тоже глубочайшее доверие. Я уверена, что там не будет какого-то подвоха, если люди выразят свое несогласие вообще участвовать в процессе освобождения, это их право, насильно заставлять их не будет, — отметила Морозова.

Она добавила, что из 22 сторонников ДНР, сведения о которых надо уточнить, семь человек никогда не отказывались от обмена.

Напомним, что ранее, 9 декабря, в ходе саммита лидеров государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина) в Париже стороны подготовили итоговый документ, в котором заявили о ряде конкретных договоренностей. Одной из них стало решение провести обмен пленными в Донбассе по принципу «всех установленных на всех установленных» уже до Нового года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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