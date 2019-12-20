2019-12-20T16:10:29+03:00
Общество

В ДНР а задержку зарплаты могут и посадить

Виновных в задержке зарплат будут наказывать по закону
Ольга ГОРДО
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За задержку арплат будут привлекать к уголовной ответственности. Фото: https://vsednr.ru/За задержку арплат будут привлекать к уголовной ответственности. Фото: https://vsednr.ru/
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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что виновников в задержке зарплаты возможно привлекут к уголовной ответственности. Об этом Глава Республики заявил сегодня в ежегодном послании к Народному Совету.

- В этом году мы столкнулись с задержками выплат на предприятиях Республики. Это абсолютно недопустимо. Людям неважно, по какой причине это произошло: сбой в работе программы, недобросовестность, неумелое управление предприятием или другие причины. Людям важна стабильность. Они должны быть уверены в защите своих прав, в том числе права на труд и полную его оплату, — отметил Пушилин.

Он также сообщил, за выплатой зарплаты вовремя должен быт установлен постоянный контроль. А при выявлении задолженности необходимо принимать эффективные меры по ее устранению.

- В противном случае все причастные будут отвечать по всей строгости законодательства, вплоть до уголовной ответственности, — добавил Глава Республики.

Напомним, что ранее сегодня Денис Пушилин заявил, что жителей ДНР ждет повышение зарплат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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